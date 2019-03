Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Am Telefon von Betrügern getäuscht

Saalfeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Die Polizei warnt vor Anrufen von Betrügern, die an Cash-Codes von Bezahlkarten für Telefon- und Internetdienstleistungen gelangen wollen. In Saalfeld war dies auf betrügerische Weise in einem Geschäft gelungen, dass solche Bezahlkarten im Sortiment hat. Eine Angestellte wurde von einer vermeintlichen Unternehmensmitarbeiterin am Donnerstagabend im Saalfelder Geschäft angerufen. Durch geschickte Gesprächsführung wurde die Angestellte aufgefordert, die Cash-Codes am Telefon durchzugeben. Die so getäuschte Angestellte gab Cash-Codes von Bezahlkarten im Wert von 700 EUR heraus. Dass man Betrügern auf den Leim gegangen war, fiel erst einige Stunden nach dem Telefonat auf, als die Angestellte weiteren Kollegen von dem Anruf erzählte.

