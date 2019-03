Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schneefall führt zu Verkehrsbehinderungen

Sonneberg (ots)

Schneefälle führten am Donnerstagnachmittag und -abend zu Verkehrsbehinderungen vor allem in den Höhenlagen des Landkreises Sonneberg. Gegen 15.30 Uhr kam es auf der schneeglatten Fahrbahn in Steinheid zu einem Verkehrsunfall. An der Kreuzung Schanzweg/ Neuhäuser Straße stieß ein Kleinbus und ein PKW zusammen, da der Busfahrer auf der abschüssigen, schneebedeckten Straße nicht rechtzeitig stoppen konnte. Verletzt wurde niemand. Gegen 15.44 Uhr standen an einer Steigung in Spechtsbrunn die ersten LKW still, da sie wegen Schneeglätte nicht mehr vorwärts kamen. Auf der B281 zwischen Limbach und Steinheid hingen gegen 16.30 Uhr laut Zeugenaussagen gleich drei LKWs nebeneinander fest. Offenbar hatten zwei Kraftfahrer vergeblich versucht, den vor ihnen wegen Glätte liegengebliebenen LKWs zu überholen und blieben selbst stecken. Zur selben Zeit rutschte auf der L2659 bei Spechtsbrunn auch ein Sattelzug auf die Bankette und stellte sich zeitweise quer. LKWs blockierten gegen 17.00 Uhr vorübergehend auch die L1152 zwischen Spechtsbrunn und Tettau. In allen Fällen konnten die Lastkraftwagen ihre Fahrt nach mehrmaligen Streuen des Winterdienstes ihre Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell