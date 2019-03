Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrrad aus Kellerraum entwendet

Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen wurde aus einem verschlossenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Schleizer Straße ein Mountainbike entwendet. Zeugenhinweise zu diesem Diebstahl bitte an die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell