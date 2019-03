Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Autos in Zetkinstraße zerkratzt

Saalfeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Am Mittwochnachmittag bemerkte eine Pkw-Halterin, dass ihr in der Zetkinstraße geparkter Pkw von Unbekannten beschädigt worden war. Bei der Überprüfung weiterer geparkter Autos in der Straße wurden noch weitere sechs Fahrzeuge festgestellt, die auf der Beifahrerseite zerkratzt worden waren. Konkrete Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizei in Saalfeld unter Tel. 03671/560 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell