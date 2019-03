Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Autofahrer bestreitet Unfallbeteiligung und flüchtet

Saalfeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Dank mehrerer Zeugen konnte eine Unfallflucht vom Mittwochnachmittag schnell geklärt werden. Kurz nach 14:00 Uhr wurde ein älterer Herr in einem Pkw Dacia bemerkt, der neben einem eben eingeparkten Fahrzeug ebenfalls einparken wollte, dabei aber mit der Front seines Pkw gegen das Heck des anderen Autos stieß. In dem geschädigten Fahrzeug befand sich zu der Zeit noch die Fahrerin, die den Unfallverursacher auf die Kollision hin angesprochen habe. Der Rentner im Dacia habe aber keine Einsicht gezeigt und entfernte sich mit seinem Pkw vom Unfallort. Weitere Zeugen hatten den Unfall mitbekommen. Mit den Hinweisen auf den Unfallbeteiligten konnten die alarmierten Polizisten den Mann an der Halteradresse in Saalfeld ausfindig machen. Gegen den Rentner wurde Anzeige wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet.

