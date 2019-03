Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Eine Person bei Unfall verletzt

Tegau. Saale-Orla-Kreis. (ots)

Am Mittwoch gegen 07:30 Uhr waren zwei Pkw und ein Lkw bei einem Unfall auf der L3002 am Abzweig Rödersdorf beteiligt. Der Lkw Mitsubishi Fuso fuhr vor einem Audi SQ 5 und einem VW Golf von Tegau in Richtung Schleiz. Auf Höhe der Einmündung nach Rödersdorf wollte der 54-jährige Fahrer des Mitsubishis nach links abbiegen. Der nachfolgende 62-Fahrer des Audis, schätzte die Situation falsch ein und begann, den Lkw zu überholen, während der gerade abbiegen wollte. Die Gefahrensituation bemerkten beide Fahrer aber noch rechtzeitig und bremsten ab. Der 34-jährige Fahrer des Golfs jedoch hatte die Situation nicht erkannt und fuhr auf den abbremsenden Audi auf. Der 34-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und wurde vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Insassen in den anderen beiden Fahrzeugen blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell