Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Restaurantgäste evakuiert

Saalfeld (ots)

Ein erlebnisreiches Abendessen erlebten gestern Abend die Gäste eines Saalfelder Restaurants am Markt. Gegen 18.30 Uhr löste plötzlich der Brandmelder des Gebäudes aus und Feuerwehr sowie Polizei rückten an. Da es vor Ort auch eine sichtbare Rauch- bzw. Dunstentwicklung im Bereich der Küche gab, wurden die Gäste vorsorglich aus dem Objekt gebeten. Nach Prüfung durch die Kameraden der Feuerwehr konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Der Brandmelder hatte lediglich durch die beim Kochen entstandenen Dünste ausgelöst. Es gab weder Feuer, noch eine gefährliche Rauchentwicklung. Nach fünfminütigem Lüften der Küche durften alle zurück in die Gaststätte und ihr Essen sowie Trinken fortsetzen.

