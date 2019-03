Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Transporter verschwunden

Königsee (ots)

Rätsel gab gestern Abend das Verschwinden eines VW-Transporters in Königsee auf. Der Eigentümer hatte den T4 gegen 20.00 Uhr nur kurz vor einem Wohnhaus in der Otto-Nuschke-Straße abgestellt, die Fahrzeugschlüssel im Auto liegen lassen und eine Verwandte besucht. Als der junge Mann zehn Minuten später zurückkam, fehlte jede Spur von dem Fahrzeug und er erstattete schließlich Anzeige wegen Diebstahls. Alle folgenden Suchmaßnahmen des Eigentümers und der Polizei, die bis in die Nacht andauerten, blieben zunächst erfolglos. Erst um Mitternacht klärte sich der "mysteriöse" Fall durch einen Anruf bei der Polizei auf. Ein Hausbesitzer aus einer benachbarten, ca. 100 Meter vom "Tatort" entfernten Straße meldete sich per Telefon, da er einen herrenlosen Bus in seinem Vorgarten fand. Offenbar war der Transporter die abschüssige Otto-Nuschke-Straße bis zur Gehrener Straße gerollt. Dort durchbrach er eine Hecke, die als Grundstücksbegrenzung diente, sich nach dem Überrollen wieder aufrichtete und den T4 so von außen verbarg. Zum Glück kamen bei dem Ausflug des Wagens keine Personen zu Schaden. Auf dem Grundstück und an dem VW entstanden leichte Sachschäden. Der Eigentümer ließ den Wagen noch in der Nacht wieder herausschleppen.

