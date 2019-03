Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher scheitern an Bäckereifenster

Bad Blankenburg (ots)

Vergeblich versuchten Diebe in der Nacht zum Mittwoch, in die Bäckereifiliale eines Bad Blankenburger Supermarktes einzudringen. Die Unbekannten machten sich an einem Fenster des Objektes in der Gustav-Töpfer-Straße zu schaffen und versuchten unter anderem, die massive Stahlvergitterung zu entfernen. Da diese jedoch offensichtlich standhielt, verursachten die Täter zwar Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro, gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Die Saalfelder Polizei ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls und hofft auf Zeugenhinweise. Informationen zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nehmen die Ermittler der Landespolizeiinspektion unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell