Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kompletträder von Fahrzeugen gestohlen

Sonneberg. Landkreis Sonneberg. (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag hatten sich unbekannte Täter gewaltsam mehrere Kompletträder von dem Gelände eines Autohauses in der Schreberstraße verschafft. Zuvor wurden noch die Heckscheiben von zwei VW eingeschlagen. Die Täter brachten Wagenheber zum Tatort mit und demontierten an vier weiteren Fahrzeugen die Kompletträder. Der dadurch entstandene Beuteschaden wurde mit 14.000 EUR beziffert. Hinzukommen die Schäden durch die eingeschlagenen Fahrzeugscheiben. Die Polizei sicherte vor Ort die Spuren. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 03672/417-1464 entgegen.

