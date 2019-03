Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gestohlener Tiguan wieder aufgetaucht (Ergänzung zu Meldung der LPI Saalfeld vom 11. März 2019 "Tiguan gestohlen")

Knau/Linda bei Neustadt an der Orla. Saale-Orla-Kreis. (ots)

Nach dem Diebstahl eines silberfarbenen VW Tiguans am vergangenen Wochenende, wurde das Fahrzeug in Linda bei Neustadt/Orla gefunden. Der SUV war zuvor in Knau von einem Parkplatz im Hainweg entwendet worden. Da bisher unklar ist, wer das Fahrzeug gestohlen und dann versteckt hinter einer Hecke in Linda abgestellt hat, bitten die Ermittler der Kripo Saalfeld um Hinweise möglicher Zeugen. Wer Angaben zu den Fahrzeuginsassen des silberfarbenen VW Tiguan TDI mit schwarzen Alufelgen zwischen dem 10.03., 20:45 Uhr und dem 12.03., 16:00 Uhr machen kann, wird gebeten, sich mit der Kripo unter Tel. 03672/417-1464 in Verbindung zu setzen.

