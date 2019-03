Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mutmaßlicher Räuber in Untersuchungshaft

Steinach, Sonneberg (ots)

Der Tatverdächtige, der am Montagnachmittag laut Zeugenaussagen einem 80-jährigen Mann in Steinach gewaltsam dessen Mercedes raubte, sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Eine Ermittlungsrichterin erließ am Dienstagnachmittag im Amtsgericht Sonneberg den von der Staatsanwaltschaft Meiningen beantragten Haftbefehl. Daraufhin fuhren Polizeibeamte den 31-Jährigen am Abend in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell