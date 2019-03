Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrszeichen umgefahren

Rudolstadt (ots)

Eine beschilderte Verkehrsinsel übersah letzte Nacht ein noch unbekannter Autofahrer in Rudolstadt. Zeugen hatten am Mittwochmorgen, gegen 05.00 Uhr, den umgefahrenen Richtungspfeil auf der Insel in der Schwarzburger Chaussee bemerkt und die Polizei verständigt. Nach den vorgefundenen Spuren kollidierte ein in Richtung Saalfeld fahrender Autofahrer offenbar mit der Beschilderung und zerstörte diese dabei. Anschließend setzte der Unfallverursacher die Fahrt jedoch fort, ohne die Polizei zu informieren. Der Unbekannte hinterließ Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Aus diesem Grund ermittelt die Saalfelder Polizei nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen. Wer Angaben zum Unfallverursacher liefern kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion.

