Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mutmaßliche Metalldiebe gestellt

Rudolstadt (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge stellte gestern Abend zwei mutmaßliche Metalldiebe in Rudolstadt. Gegen 19.00 Uhr bemerkte er in der Nachbarschaft, auf einem unverschlossenen Betriebsgelände zwei Männer, die sich offenbar unberechtigt aus dem dortigen Wertstoffcontainer bedienten. Umgehend alarmierte er die Saalfelder Polizei, die wenig später vor Ort eintraf und die Personalien der beiden Verdächtigen erhob. Die Männer (deutsch) im Alter von 32 und 50 Jahren hatten bereits diverse Metallteile aus dem Container in ihren PKW geladen. Deshalb kassierten sie eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls und mussten alles sofort wieder zurückräumen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell