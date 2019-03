Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht auf der L1077

Linda bei Neustadt/Orla (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Montag, 11.03.2019 gegen 06:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen Moderwitz und Linda. Die 28-jährige Passatfahrerin fuhr aus Richtung Moderwitz in Richtung Lindaer Kreuz. Dabei kam es zur Berührung der Außenspiegel von ihrem Fahrzeug und dem eines entgegenkommenden dunkelblauen VW Golf. Da die 28-Jährige aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens nicht an der Unfallstelle anhalten konnte, fuhr sie zur nächsten Anhaltemöglichkeit. Der unbekannte Golffahrer kam seiner Anhaltepflicht nicht nach.

Hinweise zu diesem Unfall oder zu einem dunkelblauen Golf bitte an die PI Saale-Orla (03663 431 0) oder an jede andere Dienststelle melden.

