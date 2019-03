Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisste Rentnerin in Sonneberg mit Unterkühlung festgestellt

Sonneberg. Landkreis Sonneberg. (ots)

Aus dem Stadtteil Köppelsdorf wurde die Polizei in der Nacht zu Dienstag informiert, dass eine 69-Jährige von einer Angehörigen als vermisst gemeldet wurde. Demnach hatte die 69-Jährige, die sich in keiner guten gesundheitlichen Verfassung befindet, das gemeinsam genutzte Wohnhaus in der Nacht verlassen. Seit dem war nicht mehr bekannt, wo sich die Rentnerin aufhielt, die sich aufgrund der Witterung und ihres Gesundheitszustandes möglicherweise in hilfloser Lage befand. Die Suchmaßnahmen der alarmierten Polizisten führten am Dienstag gegen 05:30 Uhr dazu, dass die Vermisste in Sonneberg gefunden werden konnte. Für die 69-Jährige wurde ein Rettungswagen angefordert, der sie zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Sonneberg brachte. Mit der Nachricht vom Auffinden der Vermissten, konnte die Erstatterin der Vermisstenmeldung gegen 05:45 Uhr wieder beruhigt werden.

