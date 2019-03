Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Kettensäge tödlich verunglückt

Leutenberg. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Ein 55-Jähriger aus einem Dorf bei Leutenberg wurde am Montagabend bei der Polizei vermisst gemeldet. Zuletzt wurde der Mann von Verwandten am Samstagmorgen gesehen. Seit dem fehlte von dem 55-Jährigen jede Spur. Da davon ausgegangen werden musste, dass dem Mann etwas zugestoßen war, wurden umgehend Suchmaßnahmen eingeleitet. Gegen 21:15 Uhr konnte dann durch Zeugenhinweise das vom Vermissten genutzte Fahrzeug in einem Wald zwischen Hirzbach und Schlaga festgestellt werden. Wenig später wurde der Gesuchte leblos in dem Waldgebiet gefunden. Nach bisherigem Erkenntnisstand gehen die Ermittler von einem möglichen Unfall aus. Offenbar hatte der 55-Jährige im Wald mit seiner Kettensäge Holz geschnitten, stürzte aus bisher unbekannter Ursache und zog sich mit der Kettensäge lebensgefährliche Verletzungen zu, denen er in der Folge erlag. Die Kripo Saalfeld führt die weiteren Ermittlungen zum Todesfall.

