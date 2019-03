Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Autofahrer nach Baumkollision schwer verletzt

Oberweißbach (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein Autofahrer in Oberweißbach, als er heute Morgen mit seinem PKW gegen einen Baum rutschte. Der 26-Jährige befuhr gegen 06.00 Uhr die schneeglatte Landstraße L1145 (Rudolstädter Straße) in Richtung Neuhaus am Rennweg. In einer Rechtskurve in der Ortslage Oberweißbach verlor er offenbar auf Grund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Astra. Der PKW geriet nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Schwerverletzte kam anschließend zur weiteren Behandlung per Rettungswagen in ein Neuhäuser Krankenhaus. An dem Opel entstanden erhebliche Sachschäden. Der PKW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

