Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tiguan gestohlen

Knau (ots)

Einen silberfarbenen VW Tiguan stahlen Unbekannte in der Nacht zum Montag in Knau, im Saale-Orla-Kreis. Der SUV war seit Sonntagabend, 20.45 Uhr auf einem Parkplatz im Hainweg abgestellt. Als der Eigentümer am Montagmorgen, gegen 06.15 Uhr zum Parkplatz kam, war sein PKW bereits entwendet worden. Die Schleizer Polizei sucht nun dringend Zeugenhinweise zum Verbleib des Wagens. Der VW Tiguan TDI aus dem Baujahr 2014 besitzt eine silberfarbene Lackierung und schwarze Alufelgen. Zur Tatzeit waren an dem Fahrzeug Kennzeichentafeln mit SOK-Kreiskenner montiert. Informationen zu tatverdächtigen Personen und Fahrzeugen sowie zum gegenwärtigen Standort des gestohlenen Tiguans nehmen die Beamten der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663/4310 entgegen.

