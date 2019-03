Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsbehinderungen und Schäden durch Sturmtief Eberhard und Schneefall

Landkreis Sonneberg. (ots)

Auf der K31 bei der Ortschaft Sattelpaß in Richtung Neuenbau kam es am Sonntag kurz vor 19:00 Uhr durch einen umgestürzten Baum zu Verkehrsbehinderungen.

In Sonneberg war gegen 20:30 Uhr in der Coburger Allee ein Baum auf einen Pkw Chevrolet gefallen. Verletzt wurde niemand.

Kurz nach 16:00 Uhr unterstützte die Sonneberger Polizei in Lauscha die Feuerwehr in der Bahnhofstraße und sicherte für Baumfällarbeiten die Straße ab. Die Bäume mussten an der Bahnstrecke gefällt werden, da sie drohten, auf die Gleise zu stürzen. Gegen 18:15 Uhr war die Gefahr beseitigt und der Einsatz der Polizei konnte beendet werden.

