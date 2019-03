Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsbehinderungen und Schäden durch Sturmtief Eberhard und Schneefall

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Zwischen Schaala und dem Abzweig Sundremda auf der L1048 sorgten am Montagmorgen gegen 06:00 Uhr liegengebliebene Lkw auf winterlichen Straßen für Verkehrsbehinderungen.

Die Landstraße 1047 bei Katzhütte in Richtung Großbreitenbach ist wegen mehrerer umgestürzter Bäume seit gestern Abend voll gesperrt. Die Feuerwehr plant die Beräumung am Montagmorgen. Eine Beräumung am Sonntagabend wäre für die Kameraden der Feuerwehr zu gefährlich gewesen.

Kurz vor 18:00 Uhr war auf der L1144 zwischen Gräfinau-Angstedt und Pennewitz ein Pkw gegen einen umgestürzten Baum gefahren. Die Insassin des Pkw wurde dabei glücklicherweise nicht verletzt.

Die Polizei erreichte am Sonntagabend gegen 19:45 Uhr die Information, dass in Rudolstadt in der Trommsdoffstraße der Sturm das Dach einer Berufsschule zum Teil abgedeckt hatte. Personen waren nicht zu Schaden gekommen.

In Könitz benötigte am Sonntag gegen 22:30 Uhr ein Lkw-Fahrer Hilfe durch einen Abschleppdienst da der Auflieger seines Sattelzugs durch den Sturm zur Seite gekippt war und lediglich durch die Zugmaschine am Umfallen gehindert wird.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell