Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Saalfeld (ots)

Nach intensiven Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen gelang es der Polizei am Sonntag, einen Tatverdächtigen zu einer gefährlichen Körperverletzung aus der letzten Woche festzunehmen. Der 37-Jährige steht in dringendem Verdacht, in der Nacht zum Mittwoch einen Mann in Rudolstadt gemeinsam mit einem weiteren Tatverdächtigen durch Schläge schwer verletzt zu haben. (siehe Medieninformation der LPI Saalfeld vom 06.03.2019) Ein Ermittlungsrichter erließ letzte Woche den von der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung beantragten Haftbefehl. Nachdem die Beamten den Mann (deutsch) in Saalfeld antrafen, wurde er festgenommen und am Sonntagabend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Nach dem zweiten Verdächtigen wird unterdessen weiter gefahndet.

