Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Diebstahl eines Pkw

Schmiedefeld (ots)

Durch derzeit unbekannte Täter wurde in der Nacht vom Freitag zum Samstag ein in Schmiedefeld, Straße der Einheit, abgestellter Pkw Subaru aufgebrochen. Das Fahrzeug wurde ca. 200 Meter bewegt und anschließend beschädigt auf einer Weide zurück gelassen. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt nicht zugelassen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03671/ 56-0 an die Polizei zu wenden.

