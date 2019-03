Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Falscher Polizist ohne Führerschein ermahnt Bürger

Pößneck (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Samstag, 10.03.2019 um ca. 00:45 Uhr wurde in Pößneck ein 23-jähriger Audifahrer (männlich, deutsch) von einem 20-Jährigen (männlich, deutsch) mittels Lichthupe zm Anhalten aufgefordert. Der 20-Jährige gab sich als Polizist aus und ermahnte den Audifahrer bezüglich seiner Fahrweise. Durch den 20-Jährigen wurde über Notruf die Polizei über die Fahrweise des Audifahrers in Kenntnis gesetzt. Da dem 23-Jährigen die Situation suspekt vorkam, meldete er sich persönlich bei der Polizei in Pößneck. Hier wurde gegen den 20-Jährigen Anzeige wegen Amtsanmaßung erstattet. Weiterhin wurde bekannt, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, was ebenfalls zur Anzeige gebracht wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell