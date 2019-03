Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Graffiti-Schriftzüge an Supermärkten

Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag, 08.03.2019, 20:30 Uhr auf Samstag, 09.03.2019, 03:00 Uhr, wurden an die Wände von drei verschiedenen Supermärkten in Schleiz, Tanna und Gefell schwarze Graffiti-Schriftzüge angebracht. Da sich die Inhalte der Schriftzüge und die Schrift stark ähneln, muss es sich um denselben unbekannten Täter handeln.

Falls diesbezüglich Erkenntnisse vorliegen, diese bitte an die Polizeiinspektion Saale-Orla (03663 431-0) oder an jede andere Polizeidienststelle melden.

