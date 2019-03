Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunkener Mann beschäftigt Polizei und Rettungsdienst

Rudolstadt (ots)

Ein betrunkener Mann beschäftigte Donnerstagabend mehrmals Polizei und Rettungsdienste in Rudolstadt. Gegen 18.45 Uhr fiel der Verdächtige zunächst in einem Supermarkt in der Frenzelstraße unangenehm auf, als er im offenbar volltrunkenen Zustand im Markt mehrmals zu Boden fiel. Als Zeugen ihn aufhelfen und aus dem Markt begleiten wollten, zeigte dieser sich sehr renitent. Erst durch die hinzu gerufenen Polizisten konnte der 35-Jährige Asylbewerber aus dem Markt begleitet und einem Arzt vorgestellt werden. Nach der Untersuchung machte sich der Nigerianer auf den Weg zu seiner Wohnung in einer Gemeinschaftsunterkunft und fiel dort wenig später erneut auf. Der Sicherheitsdienst rief gegen 20.00 Uhr die Beamten zu Hilfe, als derselbe Mann diesmal vollkommen unbekleidet auf dem Hof der Unterkunft herumlief und scheinbar verwirrt an diverse Fenster hämmerte. Erneut rückten Rettungsdienst und Polizei an. Diesmal wies ein Notarzt den Nigerianer zur Ausnüchterung in ein Saalfelder Klinikum ein.

