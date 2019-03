Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrt genommen

Effelder. Landkreis Sonneberg. (ots)

Am Donnerstag kurz vor 16:00 Uhr hatte sich im Einmündungsbereich der Sonneberger Straße und Marktstraße ein Unfall mit Verletzten und hohem Sachschaden ereignet. Ein 53-Jähriger war mit seinem Pkw Seat auf der B89 von Seltendorf in Richtung Sonneberg gefahren. In der Ortslage Effelder, an der Einmündung der Straße "Marktplatz", missachtete eine 36-Jährige mit einem Pkw Audi die Vorfahrt des Seat-Fahrers. Der 53-Jährige hatte noch versucht, dem Audi auszuweichen. Dies gelang nicht mehr, weswegen die beiden Pkw kollidierten. Die Unfallverursacherin und ihr dreijähriges Kind, das mit im Audi saß, wurden bei dem Unfall verletzt und kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Suhl. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sie leichte Verletzungen erlitten. Der 53-Jährige im Seat war unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden. Der Schaden wurde auf insgesamt 49.000 EUR geschätzt.

