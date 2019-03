Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schmierfinken hinterlassen Graffiti

Rudolstadt. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Bei einem Elektronikmarkt in der Gartenstraße hatten unbekannte Täter im Zeitraum vom Samstag bis Montag Graffitischmierereien an der hinteren Gebäudefassade hinterlassen. Es wurden mehrere Schriftzüge und Zeichen mit schwarzer Sprühfarbe aufgebracht. Hinweise von Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige Person wahrgenommen haben, die mit den Graffitis in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei in Saalfeld unter Tel. 03671/560 entgegen.

