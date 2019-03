Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rote Simson S51 vor Berufsschule gestohlen

Unterwellenborn. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

In der Maxhüttenstraße hatte ein 17-Jähriger am Mittwoch seine rote Simson S51 vor der Berufsschule abgestellt. Unbekannte Täter entwendeten das Moped offenbar am Vormittag. Hinweisen zufolge wurde die gestohlene Simson am Mittwoch zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr im Bereich der Feuerwehr Kamsdorf gesehen. Eine bisher unbekannte Person mit schwarz-grauer Bekleidung und einem bunten Motorradhelm soll mit dem Moped in Richtung eines Einkaufsmarktes gefahren sein. Weitere Hinweise zum Verbleib der roten Simson S51 oder dem Täter nimmt die Polizei in Saalfeld unter Tel. 03671/560 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell