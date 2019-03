Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall durch Straßenglätte

Volkmannsdorf (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 06.03.2019 kam es gegen 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Volkmannsdorf und Neundorf. Der 20-jährige Fahrer kam in einer Linkskurve aufgrund von Straßenglätte von der Fahrbahn ab, nachdem sich das Fahrzeug drehte. Der PKW kam mit dem Heck an einem Baum zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt.

