Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Lkw kollidiert mit Hauswand

Schalkau (ots)

Der Fahrer eines Lkw hatte am Dienstagmorgen beim Entladen seines Fahrzeugs in der Rosengasse vergessen, die Handbremse anzuziehen. So setzte sich der Lkw in Bewegung und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro am Haus und am Lkw.

