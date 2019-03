Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wohnhaus in Flammen

Rabenäußig (ots)

Einen Wohnhausbrand musste die Feuerwehr heute Morgen im Landkreis Sonneberg löschen. Gegen 04.30 Uhr bemerkte ein Zeuge den Schwelbrand am Vorbau eines Nachbarhauses in Rabenäußig und verständigte dort den 83-jährigen Bewohner. Zum Glück konnte dieser das Gebäude noch rechtzeitig verlassen und blieb nach jetzigen Kenntnissen der Polizei unverletzt. Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bekam und löschen konnte, entstanden an dem Haus nach ersten Schätzungen Sachschäden in Höhe von rund 30 000 Euro. Die Kriminalpolizei Saalfeld ermittelt nun zur Ursache des Feuers und sichert derzeit Spuren am Brandort.

