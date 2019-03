Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall - Fahrer leichtverletzt

Neustadt/Orla (ots)

Am 04.03.2019 bekam die Polizeiinspektion Saale-Orla gegen 15:50 Uhr die Mitteilung über einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der Unfall ereignete sich auf der L1077 in Neustadt/Orla. Die BMW-Fahrerin (deutsch, weiblich, 53 Jahre) befuhr die L1077 von Jena kommend in Richtung Neustadt. Kurz nach dem Abzweig Breitenhain kam sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum, welcher daraufhin umfiel. Anschließend kollidierte ihr Pkw mit einem weiteren Baum. In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin leichtverletzt. Zudem entstand Sachschaden.

