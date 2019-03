Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person

Heinersdorf (Wurzbach) (ots)

Am 04.03.2019 ereignete sich gegen 15:23 Uhr ein Auffahrunfall am Ortsausgang Heinersdorf in Richtung Wurzbach. Dabei fuhren beide beteiligten Pkw hintereinander in Richtung Wurzbach. Als der Fahrzeugführer (deutsch, männlich, 50 Jahre) des vorausfahrenden Pkws verkehrsbedingt halten musste bemerkte dies die Fahrzeugführerin (deutsch, weiblich, 33 Jahre) im nachfolgenden Pkw zu spät und konnte eine Kollision mit dem vorausfahrenden Fahrzeug nicht mehr vermeiden. Der Fahrzeugführer im vorausfahrenden Fahrzeug wurde bei dem Aufprall leichtverletzt. Zudem entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell