Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Reifen beschädigt

Kirchhasel. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag wurde an drei Transportern und einem Lkw die Bereifung beschädigt. Unbekannte Täter gelangten auf das zum Teil umfriedete Firmengrundstück in der Kirchstraße und beschädigten insgesamt fünf Reifen an den Fahrzeugen. Die Polizei in Saalfeld ermittelt und nimmt in dem Zusammenhang Hinweise zu verdächtigen Personen entgegen, die mit den Sachbeschädigungen in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter Tel. 03671/560 entgegengenommen.

