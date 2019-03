Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher in Immobilienbüro

Saalfeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag waren unbekannte Täter in das Büro einer Immobilienverwaltung in der Reinhardtstraße eingebrochen. Der oder die Täter brachen eine Tür auf und gelangten so in die Büroräume, wo nach Wertsachen gesucht wurde. Aus einer Kasse wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Der Sachschaden wurde auf 700 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei in Saalfeld unter Tel. 03671/560 entgegen.

