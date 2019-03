Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brandfall in holzverarbeitender Firma

Neuhaus am Rennweg. Landkreis Sonneberg. (ots)

Am Sonntag kurz nach 04:00 Uhr wurden Rettungsleitstelle und Polizei zu einem Brand in einer Firma in der Straße Waldweg alarmiert. In dem Gewerbegebiet war das Feuer in einem holzverarbeitenden Betrieb ausgebrochen. Es hatte sich starker Rauch entwickelt, weswegen Anwohner in der Nähe des Gewerbegebietes über Lautsprecherdurchsagen der Polizei gewarnt und aufgefordert wurden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Personen wurden nicht verletzt. Derzeit wird von einer Schadenshöhe ausgegangen, die über eine Mio. EUR hinausgeht. Das Firmengebäude stand komplett in Flammen. Es wurden dadurch auch Maschinen und Fahrzeuge zerstört. Die Feuerwehr konnte den Brand am Sonntagvormittag löschen. Durch Spezialisten der Kriminalpolizei wurde der Brandort am Sonntag untersucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich die Brandausbruchsstelle im Bereich eines Behälters, in dem Holzspäne und Müll lagerten. Aller Wahrscheinlichkeit nach führte eine chemische Reaktion zu einem Schwelbrand und anschließend zum offenen Feuer, das auf die komplette Firma übergriff. Am Brandort waren rund 90 Kameraden der Feuerwehr im Löscheinsatz und 15 Polizisten mit den Ermittlungen und Absicherungsmaßnahmen vor Ort betraut. Der Brandort wurde nach Abschluss der Ermittlungen der Kripo wieder an den Verantwortlichen freigegeben.

