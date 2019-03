Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schlägerei zur Faschingsveranstaltung

Katzhütte (ots)

Zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern kam es gestern Abend während einer Faschingsveranstaltung in Katzhütte. Nach ersten Zeugenaussagen soll dabei ein 29-Jähriger einen heftigen Streit mit einem 36-jährigen Gast gehabt haben. Als der Streit eskalierte, soll der Jüngere dem anderen mit einem Megafon so heftig ins Gesicht geschlagen haben, dass dieser unter anderem einen Nasenbruch erlitt. Der 36-Jährige kam zur weiteren Behandlung per Rettungswagen in ein Neuhäuser Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Saalfelder Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht weitere Tatzeugen. Wer die Auseinandersetzung beobachtete, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion zu melden.

