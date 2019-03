Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gartenlaube niedergebrannt

Hirschberg (ots)

Nach dem Brand einer Gartenlaube in Hirschberg sucht die Polizei im Saale-Orla-Kreis dringend Zeugen. Am Sonntagnachmittag hatte ein Jäger das Feuer gegen 16.30 Uhr im Bereich Gartenstraße bemerkt und umgehend Polizei und Feuerwehr informiert. Obwohl die Feuerwehr schnell vor Ort war und löschen konnte, brannte das derzeit leerstehende Gartenhaus völlig aus. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch die Fassade einer Hütte auf dem Nachbargrundstück in Mitleidenschaft gezogen. Ein weiteres Übergreifen der Flammen konnte die Feuerwehr jedoch zum Glück verhindern. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Feuers und hofft auf Zeugenhinweise. Informationen nehmen die Beamten der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663/4310 entgegen.

