Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu PKW-Brand gesucht!

Saalfeld (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem PKW-Brand, der sich heute Morgen im Saalfelder Ortsteil Gorndorf ereignete. Gegen 02.00 Uhr geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Am Lerchenbühl abgestellter Ford Focus in Brand. Trotz des folgenden Einsatzes der Feuerwehr brannte der PKW fast vollständig aus und auch ein daneben stehender Mercedes nahm erheblichen Schaden. Derzeit kann die Polizei eine Brandstiftung nicht ausschließen und sucht deshalb dringend weitere Zeugen. Bereits in der Nacht sicherten die Beamten Spuren am Tatort und ließen den Ford zur genaueren Untersuchung sicherstellen. Wer in der Nacht zum Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge Am Lerchenbühl bemerkte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion Saalfeld.

