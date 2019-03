Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Flasche niedergeschlagen

Rudolstadt (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es in den frühen Morgenstunden des 02.03.2019 bei einer Veranstaltung in den Rudolstädter Saalgärten, als ein 34-Jähriger beim Schlichten einer Streitigkeit durch einen, ihm unbekannten Täter mit einer Flasche niedergeschlagen und dabei im Gesicht so schwer verletzt wurde, dass die Wunden operativ im Klinikum behandelt werden mussten.

