Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs und Anhaltesignale missachtet

Saalfeld (ots)

Die Saalfelder Polizei wurde am Samstag gegen 06:45 Uhr von einem Fahrzeugführer, der sich unmittelbar hinter einem rumänischen Lkw auf der B 281 befand, darüber informiert, dass dieser in Schlangenlinie in Richtung Saalfeld fährt. Durch eine Streife konnte der Lkw am Arnsgereuther Berg aufgenommen werden. Der 43-jährige rumänische Fahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale und setzte ungehindert seine Fahrt in Richtung Rainweg fort. Erst durch Querstellen des Streifenwagens konnte die Weiterfahrt gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde beim Fahrer ein Atemalkoholwert von 1,19 Promille sowie eine positive Reaktion auf Opiate festgestellt werden. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme angeordnet und Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen. Durch den Bereitschaftsstaatsanwalt wurde die Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 1.600 Euro sowie die Sicherstellung des Führerscheins und der Fahrzeugschlüssel angeordnet. Die Halterfirma muss nun einen Ersatzfahrer schicken, der den Lkw zu seinem Bestimmungsort fährt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell