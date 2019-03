Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw auf der L1048 mit tödlichen Ausgang

Rudolstadt (ots)

Ein 61-jähriger BMW-Fahrer befuhr die L1048 von Rudolstadt kommend in Richtung Stadtilm. In einer Rechtskurve kommt dieser nach bisherigen Ermittlungsstand nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidiert hierbei mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine, welche mit Mineralöl beladen war. Infolge des Zusammenstoßes erleidet der BMW-Fahrer tödliche Verletzungen und verstirbt noch an der Unfallstelle. Der 46-jährige Lkw-Fahrer erleidet einen Schock und bleibt körperlich unversehrt. Am BMW und an der Zugmaschine entsteht nach erster Einschätzung wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 65.000EUR. Der mit Mineralöl beladene Tank blieb infolge der Kollision unbeschädigt. Aufgrund der Schwierigkeit bei der Bergung der Fahrzeuge blieb die L1048 für mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. Die Polizei Saalfeld und Staatsanwaltschaft Gera haben die Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang aufgenommen.

