Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher in Apotheke erbeuten Bargeld und Medikamente

Sonneberg. Landkreis Sonneberg. (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag waren unbekannte Täter in eine Apotheke in der Gustav-König-Straße eingebrochen. Nachdem sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatten, wurde auch der Laborbereich verwüstet. Die Einbrecher erbeuteten neben einem vierstelligen Bargeldbetrag auch Medikamente und verschreibungspflichtige Betäubungsmittel. Zum Umfang des Diebesgutes und der Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor. Die Ermittler der Kripo Saalfeld nehmen in dem Fall des besonders schweren Fall des Diebstahls Hinweise möglicher Zeugen entgegen. Wer in der Zeit zwischen Donnerstag 18:00 Uhr und Freitag, 07:45 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, meldet sich bitte bei der Kripo Saalfeld unter Tel. 03672/417-1464.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell