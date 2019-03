Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brandmeldealarm im Rudolstädter Archiv

Rudolstadt. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Am Donnerstag kurz vor 16:00 Uhr hatte im Landratsamt in Rudolstadt in der Schwarzburger Chaussee ein Brandmelder angeschlagen. Nachdem die alarmierten Kräfte von Feuerwehr und Polizei vor Ort waren, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Arbeiter einer Elektrofirma hatte im Archiv Bohrarbeiten durchgeführt. Der dadurch verursachte Staub hatte den Brandmelder ausgelöst.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell