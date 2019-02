Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geldeinnahmen aus Lieferantenfahrzeugen gestohlen

Saalfeld/Bucha. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Unbekannte Täter haben es innerhalb von zwei Wochen auf zwei Lieferantenfahrzeuge abgesehen und daraus Bargeld gestohlen. Bereits am 11.02.2019 waren unbekannte Täter in ein Lieferfahrzeug einer Fleischerei in Bucha vor einem Hotel eingedrungen und hatten daraus die Einnahmen gestohlen. Der jüngste Fall ereignete sich am Donnerstagmorgen (28.02.2019). Gegen 07:30 Uhr hielt ein Fleischlieferant in der Stauffenbergstraße vor einer Fleischerei-Filiale und verließ sein Fahrzeug für wenige Minuten, um die Lieferung ins Geschäft zu bringen. Als der Fahrer zu seinem Mercedes Kühltransporter zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Schloss der Fahrertür aufgebrochen worden war. Aus dem Fahrerhaus fehlten die Einnahmen aus weiteren Filialen, die in Geldtaschen verpackt waren. Es gibt derzeit keine Hinweise auf den Täter. Deswegen bitten die Ermittler des Saalfelder Inspektionsdienstes um Hinweise möglicher Zeugen. Wer hat am Donnerstagmorgen zwischen 07:30 Uhr und 07:40 Uhr verdächtige Personen an dem Lieferantenfahrzeug gesehen? Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld unter Tel. 03671/560 zu melden.

