LPI-SLF: Zeuge mischt sich bei Attacke gegen Frau ein

Bad Blankenburg. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Durch das beherzte Einschreiten eines Zeugen, wurde am Mittwochnachmittag eine Körperverletzung beendet. Mehrere Zeugen hatten gegen 17:00 Uhr im Dittersdorfer Weg eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau beobachtet. Der 51-Jährige soll eine 47-Jährige mehrfach geschlagen und grob geschüttelt haben. Der 27-jährige Zeuge mischte sich dann ein, woraufhin der Täter von der Frau abließ und sich in Richtung Sportschule entfernte. Der Mann konnte dann durch die alarmierten Polizisten an einem Einkaufsmarkt festgestellt werden. Der Tatverdächtige war alkoholisiert, verweigerte aber einen Alkoholtest. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. Die Frau wurde durch die Attacken des Mannes nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt.

