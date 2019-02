Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wegen tiefstehender Sonne Radfahrer übersehen

Saalfeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16:15 Uhr ereignete sich in der Rudolstädter Straße ein Unfall zwischen einem beteiligten Pkw und einem Radfahrer. Eine 58-Jährige fuhr mit einem Pkw Fiat auf der Zufahrtsstraße eines Schnellrestaurants in Richtung Gewerbegebiet. Ein 15-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad in der Gegenrichtung und wollte weiter geradeaus zum Schnellrestaurant. Die Autofahrerin bog dann nach links auf das Grundstück einer Tankstelle ein und übersah wegen der tiefstehenden Sonne den Radfahrer. Es kam zur Kollision wobei der Jugendliche vom Rad stürzte und sich leichte Verletztungen zuzog.

