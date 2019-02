Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fußgänger von Pkw erfasst

Schleiz. Saale-Orla-Kreis. (ots)

Am Mittwoch ereignete sich in der Straße Neumarkt gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 15-Jähriger in einer Gruppe von mehreren Personen und soll plötzlich auf die Fahrbahn getreten sein, während seine Begleiter auf dem Gehweg stehengeblieben waren. Der Jugendliche bemerkte noch ein sich näherndes Fahrzeug, konnte aber nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Der Pkw BMW kollidierte mit dem Fußgänger, der mit dem Kopf gegen die Frontscheibe des Pkw schlug. Für den verletzten Jugendlichen wurde der Rettungsdienst angefordert, der ihn ins Schleizer Krankenhaus brachte.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell