Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizisten bei Kontrolle gestört

Sonneberg. Landkreis Sonneberg. (ots)

Am Mittwoch kontrollierten Beamte der PI Sonneberg im Bereich Coburger Allee/Bernhardstraße einen 35-jährigen Deutschen. In der Nähe stellten die Polizisten auch ein Fahrrad fest. Der 35-Jährige behauptete zwar, dass es nicht sein Fahrrad wäre, störte die Polizisten aber auch bei ihren Überprüfungsmaßnahmen. Als die Polizisten den Mann des Platzes verwiesen, weigerte sich dieser und trat gegen das Fahrrad, wodurch es beschädigt wurde. Da der Mann sich weiterhin aggressiv verhielt und den Weisungen der Polizisten nicht folgte, musste er in Unterbindungsgewahrsam genommen werden. Auf dem Weg zur Dienststelle handelte sich der 35-Jährige weitere Anzeigen ein, da er die Polizisten beleidigte. Bis zum Abend hatte der Mann die Gelegenheit in der Zelle genutzt und sich wieder beruhigt, so dass er wieder aus dem Gewahrsam entlassen werden konnte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell